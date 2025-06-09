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Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:33
  • Giriş: 09.06.2025 17:33
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:33
Kaynak: AA
Edirne'de sıcak hava etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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