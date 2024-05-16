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Edirne'de simide yüzde 40 zam yapıldı

Edirne’de simit satış fiyatı yüzde 40 zamlandı. Zamdan önce 10 liradan satılan simit, gelen zamla 14 liraya yükseldi.

Güncel
  • 16.05.2024 16:52
  • Giriş: 16.05.2024 16:52
  • Güncelleme: 16.05.2024 16:54
Kaynak: ANKA
Edirne'de simide yüzde 40 zam yapıldı
Fotoğraf: AA

Edirne’de simit fiyatlarına zam geldi.

Fırıncıların un ve girdi maliyetlerinin artmasının ardından esnaf odaları zam talebi görüşüldü.

Alınan kararla birlikte daha önce 10 liradan satılan simide 4 lira zam yapıldı.

Zamla birlikte 100 gram simitin fiyatı 14 TL'ye çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde 7,5 liradan satılan ekmek de gelen zamla 10 liradan satılıyor.

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