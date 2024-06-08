Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 göçmen polise başvurdu
Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 yasa dışı göçmen polise başvurdu. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Kaynak: AA
Edirne'de sınır dışı olmak isteyen 2 yasa dışı göçmen polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin Saraçlar Caddesi'ndeki denetim noktasına gelen Cezayir uyruklu 2 göçmen sınır dışı olmak istediklerini belirtti.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve belgelerinin olmadığı tespit edilen göçmenler Selimiye Polis Merkezi Amiriliği'ne götürüldü.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.