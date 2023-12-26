Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 26.12.2023 11:39
  • Giriş: 26.12.2023 11:39
  • Güncelleme: 26.12.2023 11:40
Kaynak: DHA
Edirne'de sis etkili oldu

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. 

Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başka olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı.

Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri önlem aldı.

Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

BirGün'e Abone Ol

 

 

 