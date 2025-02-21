Edirne'de soğuk hava etkili oluyor
Edirne'de soğuk ve dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte hafta başında etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.
Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte buzlanmalar meydana geldi.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan suni göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
BUZDA KAYAN ARAÇ AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Kentte buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil ağaca çarparak durabildi.
Ü.A.'nın kullandığı 61 AAC 973 plakalı otomobil, Bahriye Üçok Caddesi'nde oluşan buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Buzda kayan araç refüjü aşarak ağaca çarptı.
Sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu.