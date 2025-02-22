Edirne'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

Sabah evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, bere, şal ve atkılarla soğuktan korunmaya çalıştı.

Kentteki süs havuzları ile bazı site bahçelerindeki havuzlar soğuk nedeniyle buz tuttu.

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle zaman zaman trafik kazaları da meydana geldi. Trafik ekipleri, buzlanmalara karşı sürücüleri uyardı.

Soğuk hava sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları vatandaşlar besledi.

Öte yandan kent merkezinde temizlik yapan görevliler de soğuk hava nedeniyle zorlu mesai yürütüyor.

Temizlik görevlisi Recep İrden, AA muhabirine, Trakya'nın kuru ayazının meşhur olduğunu söyledi.

Sabahın ayazında çalışmanın zorluğundan bahseden İrden, "Bir süre sonra soğuğa alışıyorsunuz. Edirneliler olarak artık haftalarca kalacak kar bekliyoruz. Kar berekettir. Geçen yıl çok kurak geçti, bu yıl da kurak geçmesini istemeyiz." dedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.