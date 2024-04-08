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Edirne'de taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 18:03
  • Giriş: 08.04.2024 18:03
  • Güncelleme: 08.04.2024 18:03
Kaynak: AA
Edirne'de taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çavuşbey Mahallesi'nde A.A.M'nin kullandığı taksi, sürücüsü henüz belirlenemeyen X 3441 KT Bulgaristan plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsünün eşi yaralandı. Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından Bulgaristan plakalı araçla kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

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