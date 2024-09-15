Edirne'de tarihi yapıların kurşun kaplamalarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Edirne'de tarihi yapıların çatı ve kubbelerindeki kurşun kaplamaları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı ile 2. Bayezid Külliyesi'nden kurşun kaplamaların çalınması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda kurşun levhaların satıldığı hurdacı da yapılan aramada söz konusu 400 kilograma yakın kurşun levha ele geçirildi. İş yeri sahibine "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kurşun levhaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına taş ustası Ö.Ç. (45) ile kurşun ustası B.D. (43) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.Ç. savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

B.D. tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.