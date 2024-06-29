Edirne'de tarla yangını ağaçlık alana sıçradı

Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylüler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ajans Haberleri 29.06.2024 16:13 Giriş: 29.06.2024 16:13

Güncelleme: 29.06.2024 16:14 Kaynak: DHA

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