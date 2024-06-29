Edirne'de tarla yangını ağaçlık alana sıçradı
Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylüler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Lalapaşa ilçesine bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkisindeki ekili buğday tarlasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana ilerledi.
Köylüler, yangına traktör ve hortumlarla müdahale ederken, bölgeye Edirne Belediyesi, Lalapaşa Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevleri kontrol altına alıp söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.