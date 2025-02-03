Edirne'de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Edirne'deki fabrikada yerli imkanlarla üretilen yangın battaniyesi, kaynak örtüsü ve duman perdesi gibi yangın önleyici ve korunmayı sağlayan ürünler, yurt içi ve dışından talep görüyor.

Süloğlu ilçesinde bulunan fabrikada cam elyaf kumaş, keçe, iplik ve benzeri malzemeler kullanılarak yangın battaniyesi, kaynak örtüsü, duman perdesi, ısı kayıplarını engelleyecek izolasyon malzemeleri ve koruyucu kıyafetler üretiliyor.

Yerli malzeme ve teknolojiler kullanılarak imal edilen yangın önleyici ve koruyucu malzemeler, iç ve dış pazarda satışa sunuluyor.

Yangın battaniyesi, yanan bölgeden kaçılması ve alevlerden etkilenmeden uzaklaşılması için önemli faydalar sağlıyor.

- Hedef yerli üretimin artırılması

Firma sahibi Bedri Koza, AA muhabirine, yangın battaniyesi ve diğer koruyucu ürünlerin yangınlardan en az hasarla kurtulmaya olanak sağladığını söyledi.

Yüksek kimya mühendisi Koza, yangın önleyici ekipmanları yerli imkanlarla geliştirecek çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz her zaman Türkiye'nin ihtiyacı, yurt dışında üretilen malzemelerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi olmuştur." dedi.

Koza, firma olarak imal ettikleri en önemli ürünlerin başında yangın battaniyesinin geldiğini, battaniye ve diğer koruyucu tedbirlerin Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından yoğun olarak kamuoyunun gündeminde yer almaya başladığını dile getirdi.

Yangın battaniyesini kullanan kişinin alevlerin içinden rahatlıkla geçebildiğini anlatan Koza, şunları kaydetti:

"Yıllar önce yangın battaniyesini Türkiye'de üretmeye başlamış bir insan olarak gurur duyuyorum ama bir taraftan da bu ürünün kullanımının yaygınlaşmaması ve insanlarımızın zarar görmesinden üzüntü duyuyorum. Yangın battaniyesi, cam elyaf kumaştan çeşitli ölçülerde imal edilen bir malzeme. Temel amacı insanların yangından korunmasını, yangın başladıysa yanan alanın üzerine atarak hemen söndürülmesini sağlamaktır.

Yangın başladığında üzerine bu battaniye serildiği zaman alevlerin havayla temasını keser ve yangının büyümesini önler. Onun dışında kişilerin yangın alanından zarar görmeden kaçmasını sağlayan bir malzemedir. Kişi bu battaniyeyle alevin içinden rahatlıkla geçebilir ve canını kurtarır."

Bolu'daki otel yangınının ardından koruyucu ürünlere ilginin arttığını belirten Koza, "Böyle olaylardan sonra talepler artıyor. Gönül ister ki bu talepler normal akışı içinde olsun ve bu kadar insanımızı da kaybetmeyelim." diye konuştu.

- Kaynak örtüsü yangınları önlüyor

Koza, iş yeri ve ev benzeri mekanların tadilatları esnasında kullanılan kaynak makinesinden sıçrayan cürufların da yangına sebep olabildiğini dile getirdi.

Bu çalışmalar esnasında kullanılacak kaynak örtüsünün önemli bir koruyucu olduğunu belirten Koza, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaynak yapılırken sıçrayan cürufların etrafta bulunan plastik, kağıt ve tahtaları tutuşturmasıyla yangınlar çıkıyor. Oysa çok basit ve düşük bir maliyetle kullanılacak kaynak örtüsü, kaynak sırasında cürufların çevreye sıçramasını önler. Aynı zamanda kaynağın insanların gözlerine verdiği rahatsızlığın önüne geçer."