Edirne'de usulsüz ihale soruşturmasında 8 tutuklama

Edirne merkeze bağlı İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin köy muhtarlığında usulsüz ihale yoluyla satıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden aralarında eski köy muhtarı, aza ve 5 iş insanının bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından merkeze bağlı İskender köyünde 14 bin 831 metrekare arazinin, 11 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen usulsüz ihaleyle İ.H.K.'ye satıldığı, köy muhtarlığının ihaleden elde edilen 1 milyon 520 bin TL parayı da usulsüz olarak kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Jandarma'nın 21 Şubat'ta yaptığı operasyonla 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma’, ‘görevi kötüye kullanma' iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınarak, dijital materyallerine el konuldu. 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.