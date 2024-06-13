Edirne'de yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü

Edirne'de Bulgaristan sınırında çıkan yangında 90 dekar tarım ve meralık alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünün meralık alanında çıktı.

Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 90 dekat mera ve tarım alanının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.