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Edirne'de yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki 2 yapı zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 10.06.2025 16:42
  • Giriş: 10.06.2025 16:42
  • Güncelleme: 10.06.2025 16:42
Kaynak: AA
Edirne'de yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki 2 yapı zarar gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.

Hayrabolu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı.

İş makineleriyle yapılan çalışma esnasında binada çökme meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki 2 katlı ve apartman ve iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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