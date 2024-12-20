Edirne'de yoğun sis etkili oldu

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi köprülerin de aralarında bulunduğu kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.