Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne'de yoğun sis etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 10:09
  • Giriş: 15.02.2025 10:09
  • Güncelleme: 15.02.2025 10:09
Kaynak: AA
Edirne'de yoğun sis etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polisler, sürücüleri seyir halindeyken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol