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Edirne'de yolcu treni, raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı

Edirne'de, İstanbul - Sofya seferini yapan ve içerisinde 35 yolcunun bulunduğu yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle 35 yolcu, Kapıkule Garı’na götürüldü.

Güncel
  • 29.10.2024 06:37
  • Giriş: 29.10.2024 06:37
  • Güncelleme: 29.10.2024 06:39
Kaynak: AA
Edirne'de yolcu treni, raylarda bırakılan beton pompası aracına çarptı
Fotoğraf: DHA

Edirne'de yolcu treni, raylarda terk edilen beton pompası aracına çarptı.

İstanbul - Sofya seferini yapan tren, Sarıbayır mevkisindeki raylarda bırakılan 06 GF 1026 plakalı beton pompası aracına çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Başka bir lokomotifle Ayşekadın Garı’na çekilen trendeki 35 yolcu, kara yoluyla Kapıkule Garı’na götürüldü.

Polis, raylarda bırakılan aracın sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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