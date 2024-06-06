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Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 09:42
  • Giriş: 06.06.2024 09:42
  • Güncelleme: 06.06.2024 09:43
Kaynak: AA
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Y.M, A.K. ve U.K'yi yakaladı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilerin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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