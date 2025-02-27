Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışan El Kaide üyesi tutuklandı
Edirne'de dün 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a gitmeye hazırlanan El Kaide üyesi Y.Z. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Edirne'de, Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken gözaltına alınan El Kaide üyesi Y.Z, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek için hazırlık yapan El Kaide üyesi Y.Z'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Öte yandan merkezdeki askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yurtdışına gitmeye hazırlanan ve 'PKK’ üyesi olmak' suçlamasıyla arandığı belirlen A.H’yi gözaltına aldı. A.H, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.