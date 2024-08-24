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Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2024 20:12
  • Giriş: 24.08.2024 20:12
  • Güncelleme: 24.08.2024 20:13
Kaynak: AA
Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu, 660 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yunus timleriyle birlikte 2 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu, 660 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheliler A.D. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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