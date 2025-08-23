Giriş / Abone Ol
Edirne'deki yangında park halindeki 2 kamyon kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 23.08.2025 22:48
  • Giriş: 23.08.2025 22:48
  • Güncelleme: 23.08.2025 22:48
Kaynak: AA
EDİRNE (AA) - Edirne'deki yangında park halindeki 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

Tayakadın köyünde bir süt ürünleri firmasına ait deponun önünde park halindeki kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yandaki diğer kamyona sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince depoya sıçramadan söndürülen yangında 2 kamyon kullanılamaz hale geldi.

