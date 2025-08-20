Edirne Düşünce Günleri başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Edirne Düşünce Günleri yarın başlıyor. Edirne Belediyesi, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibi tarafından düzenlenen Edirne Düşünce Günleri, 21–24 Ağustos arasında gerçekleştirilecek. Üçüncüsü düzenlenen Edirne Düşünce Günleri’nin bu yılki ana teması ‘Gelecek’.

Her yıl farklı tema altında farklı disiplinleri bir araya getiren etkinlik; 10 atölyeden oluşuyor. 15 yaş üstü herkesin ücretsiz olarak katılabildiği atölyeler; sosyoloji, felsefe, tarih, psikoloji, arkeoloji, tıp, müzik, mitoloji, siyaset bilimi ve sinema gibi farklı disiplinlerde gerçekleştirilecek.

Edirne’nin kültürel sürecine kentlilik bilinci katmak amacıyla düzenlenen atölyeler; dört gün boyunca şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek. Edirne Belediyesi tarihi binasında yarın saat 16.30’daki açılış töreniyle başlayacak olan Edirne Düşünce Günleri; Kent Bilimci Prof. Dr. Mahmut Güler’in “Hayalden Vizyona Edirne” başlıklı sunumuyla sürecek. Günün son atölyesi ise TAKSAV Edirne binasında Sosyolog Doç. Dr. Anıl Mühürdaroğlu’nun “Bilim-Teknoloji İlişkisi Üzerine Düşünceler” başlıklı sunumu ile noktalanacak.

Etkinlik Edirne Belediyesi, TAKSAV Edirne Temsilciliği ve Dönüşüm Logos ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Etkinlik 10 atölyeden oluşarak 4 gün sürüyor. Farklı disiplinlerden alanında uzmanların katılımıyla yapılan ücretsiz atölyelerin ardından katılımcılara sertifikalar veriliyor.