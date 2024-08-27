Edirne Düşünce Günleri sürüyor: Romalıların kutsadığı sınırlardan günümüze
Edirne Düşünce Günleri’nin ikincisi sona erdi. Yazar Bilar, kent tarihi ve miraslarının yaşatılması ve müzeciliğin önemine vurgu yaparken Prof. Dr. Aslan, ‘sınır’ kavramının nereden geldiğini anlattı
Yaren ÇOLAK
Edirne’de ‘Sınırları Aşmak’ ana temasıyla düzenlenen Edirne Düşünce Günleri ikinci gününde de devam etti.
Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Edirne Şubesi, Dönüşüm Logos ekibi ve Edirne Belediyesi ortak çalışmasıyla ikincisi düzenlenen Edirne Düşünce Günleri ile kent belleğini tanıtmak hedefleniyor.
30 Ağustos’ta son bulacak Düşünce Günleri’nin ikincisinde bugün Edirne Karaağaç’taki Orta Kahve’de buluşuldu.
"YAŞAYAN DEĞER KENTİMİZ"
Güne Yazar Ender Bilar’ın ‘Kentin Kültür Miraslarıyla Sınırları Aşmak’ atölyesi ile başlandı. Bilar, müzeciliğin önemine vurgu yaparak Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi’nin 2004 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü'nü ardından da 2007 yılında da Kültür Mirasındaki En İyiler ve Mükemmellik Kulübü ödülünü almasıyla kentte değişen müzecilik anlayışını anlattı.
Alınan ödüllerin tesadüf olmadığını kentin yaşayan bir tarih olduğunu belirten Bilar, Edirne’de müzecilik alanında yapılan çalışmaları paylaştı, dünyadaki örnekleriyle karşılaştırdı.
GÜNÜMÜZ SINIR ALGISI
Program, Prof. Dr. Hasan Aslan’ın ‘Sınır Taşı’ atölyesi ile devam etti. Sınırın tarihte bugün bizim anladığımız anlamda olmadığını anlatan Aslan, bu algının Romalılardan geldiğini, Roma’da bir tarla ile diğer tarlanın ‘terminus’ adı verilen bir taşla ayrıldığını anlattı. Günümüz sınır algısının da bu taştan geldiğini aktaran Aslan, bu taş ile meşruiyet yaratıldığını belirtti. Romalıların kutsadığı bu sınır anlayışının masum olmadığını vurgulayan Aslan, mülkiyet, yarar ve çıkarlar doğrultusunda Romalıların taşının bugün yasalaştığını anlattı.
YERYÜZÜNÜN YENİ LANETLİLERİ: GÖÇMENLER
Edirne’de ‘Sınırları Aşmak’ ana temasıyla düzenlenen Edirne Düşünce Günleri pazartesi günü başladı. Edirne Düşünce Günleri’nin ilk atölyesi Edirne Kent Müzesi’nde gerçekleştirildi. Dr. Umut Doğan, ‘Antik Çağda Sınırları Aşan Kadın Düşünceleri’ atölyesiyle dönemin kadınlarının siyasette ve tarihteki rollerine değindi.
İlk günün ikinci atölyesi ise TAKSAV Edirne temsilciliğinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Can Karaböcek’in ‘Yeryüzünün Yeni Lanetlileri Kimdir? Kimlikçi Politikaların Eleştirisi’ başlığıyla gerçekleştirdi.
Prof. Karaböcek, "Yeryüzünün kadim lanetlileri işçilerdir. 19’uncu yüzyıldan itibarıyla da ikinci lanetli grup diyebileceğimiz etnik, dinsel kimlikler üzerinden lanetlenen gruplar yer alıyor. Üçüncü lanetliler ise göçmen sınıfı” dedi. Neoliberal politikalar ile yükselen kimlikçi siyasetin toplumdaki kamusallığın çöküşüne neden olduğuna vurgu yapan Karaböcek, “Kimlikleriyle beraber sınıf mücadelesi temelli bir yol izlenmeli" dedi.