Edirne-Havsa arasında anızda çıkan yangın yolu kapladı: 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne ile Havsa ilçesi arasındaki anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, yoğun duman oluşturdu. Dumanların Edirne-Havsa kara yolunu kaplaması üzerine yol çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralanırken, 4 kişi de hafif şekilde yaralanarak ambulansta tedbir amaçlı kontrol edildi.

Güvenlik güçleri bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı görüldü. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.