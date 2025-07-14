Edirne-Havsa arasında tarım arazisinde yangın: Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

– Edirne ile Havsa ilçesi arasındaki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki buğday ve ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.



Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının hızla yayılması üzerine Edirne-Havsa kara yolu çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik güçleri, bölgede araç geçişine izin vermezken, alevlerin yol kenarına kadar ulaştığı ve karşı şeride sıçradığı bildirildi.



Yangına müdahale çalışmaları devam ederken, ekipler yoğun duman nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgedeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.