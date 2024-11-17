Edirne merkezli 4 ilde ‘change’ operasyonunda 5 tutuklama

EDİRNE merkezli 4 ilde polis ekiplerinin düzenlediği ‘change’ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, bir şebekenin Bulgaristan’dan yasal olmayan yollardan getirdiği çeşitli marka ve modeldeki araçları, Türk vatandaşlarına sattığını belirlendi.

Polisin çalışmasında son 1,5 yıl içinde Bulgaristan’dan getirilen 181 aracın satışının yapılmasının ardından Türkiye’de parçalanıp oto yedek parça olarak kullanıldığı ya da şasi ve motor numaralarının değiştirilerek ‘change’ yapılıp Türkiye plakası takılarak kullanıldığı tespit edildi.

Polis, çalışmanın ardından şüphelilere yönelik Edirne, İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ve Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4’ü Türk, 4’ü Bulgaristan vatandaşı 8 şüpheli yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden A.E.’nin İstanbul, M.S.’nin Çorlu’daki iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 araç, 11 araç beyni, 8 yabancı araç belgeleri, 3 oto immobilizer, 6 araç anahtarı, elektronik kilit tertibatı, 4 adet 10 BFR 68 plaka ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden S.P.Z., A.N.Z., M.G.D., M.S. ve A.E., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.