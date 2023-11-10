Edirne merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Edirne'de sınır kapılarını kullanarak getirdikleri gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya süren şüphelilere yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınır kapılarını kullanarak gümrük kaçağı eşyaların iç piyasaya sürülmesiyle ilgili 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak 887 cep telefonu, 72 bin 788 elektronik sigara, 10 bin 200 güneş gözlüğü ve 5 milyon sigara sarma kağıdı ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A., M.K. ve M.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan H.A., E.A., E.Ö., H.B. ve S.B. tutuklandı, S.C.A. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.