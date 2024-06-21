Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj alarm veriyor

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne'nin içme suyunu karşılayan Kayalıköy Barajının su seviyesi yüzde 23'lere kadar düştüğünü bildirerek yurttaşları bilinçli su kullanımı için uyardı.

Edirne'nin içme suyunu karşılayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 23'lere düştü.

Trakya'da sıcak havanın etkili olmasıyla beraber barajlar da etkilendi.

Edirne'nin içme suyunu karşılayan ve tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Kayalıköy Barajı son verilere göre yüzde 23'lere kadar geriledi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda doluluk 34 milyon 609 bin metreküp olarak ölçüldü.

Yetkililer yurttaşları bilinçli su kullanımı hakkında uyardı.