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Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2025 09:28
  • Giriş: 06.02.2025 09:28
  • Güncelleme: 06.02.2025 09:28
Kaynak: AA
Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği yüksek kesimlerde etkili olan kar, "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı yer yer Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteriyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için teyakkuzda bekliyor.

Yağışın aralıklarla süreceği öngörülüyor.

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