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Edirne - Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 18:49
  • Giriş: 01.05.2025 18:49
  • Güncelleme: 01.05.2025 18:49
Kaynak: DHA
Edirne - Otomobilin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

EDİRNE'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Ç.Y. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. A.Ç. adlı kadın sürücüsünün kullandığı 22 DD 367 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Ç.Y., adlı kadına çarptı. Yaralanan Ç.Y.’nin yardımına çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ç.Y., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı. (DHA)

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)-

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