Edirne-Soğuk havaya aldırış etmeden denize girip kıyıya vuran orkinosu çıkardı

EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde kıyıya vuran orkinosu, bir balıkçı, soğuk havaya aldırış etmeden suya girerek karaya çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İbrice Limanı’nda deniz suyu sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin edilen orkinosu gören bir balıkçı hava sıcaklığının 3 derece olmasına aldırış etmeden üzerini çıkartarak, suya girdi. Balıkçı, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 30 kilogram ağırlığındaki orkinosu halata bağlarken, çevredekiler de karaya çekti. Balıkçı daha sonra sudan çıkarak balığı teknesine koydu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-