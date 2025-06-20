Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar yaşamını yitirdi

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, birkaç gündür rahatsızlığı bulunan Beypınar, ailesinin de ısrarıyla akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine geldi.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Beypınar acilen anjiyoya alındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, hastaneye gelerek Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Hekimlerin yoğun müdahalesine rağmen Beypınar kurtarılamadı.

Vefat haberini alan il bürokrasisi ve protokolü hastaneye gelerek Beypınar Ailesi'ne taziyelerini sundu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 1966 yılında doğan Beypınar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Karaman ve Kırklareli vali yardımcılıkları yanı sıra, Ağaçören, Çukurca, Karacasu, Üzümlü, Gördes ve Pınarhisar kaymakamlıkları görevinde bulunan Beypınar, 2 yıl önce Edirne Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı.

Beypınar evli ve bir çocuk babasıydı.