Edirne Valiliği'nden 'sahte hesap' açıklaması

Edirne Valiliği, kurum adına açılan sahte bir sosyal medya hesabının kullanıcılarla iletişime geçtiğini belirterek yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Valilik, resmi hesaplar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda yurttaşları uyardı.

  • 28.11.2025 09:43
  • Giriş: 28.11.2025 09:43
  • Güncelleme: 28.11.2025 09:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: Edirne'nin Sesi

Edirne Valiliği adına sosyal medya platformlarında sahte hesap açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik adına oluşturulan sahte bir hesabın bazı kullanıcılarla iletişime geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

