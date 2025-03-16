Edirne ve Kırklareli için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.03.2025 pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.