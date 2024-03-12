Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor.

Edirne'de sabah başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması amacıyla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabah yağmur şeklinde başlayan yağış sağanağa dönüştü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında, zaman zaman şiddetlenen yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yağmur suyu kanalları ile rögar kapaklarını açarak suları tahliye etmeye çalıştı.