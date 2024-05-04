Edirne ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 19 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram eroin, 5 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı, ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.