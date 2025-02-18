Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

EDİRNE ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan sınırındaki bölgeler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kar yağışı' uyarısında bulunduğu bölgeler arasında yer alan Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerini beyaza bürüdü. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kesiminde de etkili olan kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kara yolu üzerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü bölgede, kar yağışının yer yer devam etmesi bekleniyor. Kar, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

KAR, ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ

Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi. Çiftçi Fahrettin Koza, Kar yağışı etkili oldu bölgemizde. Bu çiftçinin en fazla yağış beklediği dönem. Kar, çiftçi için bereket demek; en umutlu şeyi. Bizim bölgemizde çok fazla su kaynağı da yok, kurak bir bölge. Karın çok yağması bizim için çok önemli dedi. Erkan Tufan ise Bir kaç gün önce çiftçimiz üre gübrelerini atmıştı buğday için. Bu yağışın hemen ertesinden gelmesi çok iyi oldu. Kar, bereket demek. Bundan sonra hiç yağmasa bile en azından yer altı sularına ve ürünümüze faydalı olacaktır. Geçen sene kuraklıktan çok mağduriyet yaşadık. Dolayısıyla bu yağışın devamı gelirse, bizim için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum diye konuştu. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Hamzabeyli köyünden dronla kar detaylar

-Kar yağışından dron detay

-Hamzabeyli tabelasından dron detay

-Beyaz örtüyle kaplı tarlalardan detaylar

-Kar yağışının etkili olduğu yerlerden detaylar

-Çiftçilerle röportajlar

-Kar yağışından genel detaylar

Haber-Kamera Umut IŞIK EDİRNE, (DHA)