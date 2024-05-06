Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 10:18
  • Giriş: 06.05.2024 10:18
  • Güncelleme: 06.05.2024 10:18
Kaynak: AA
Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

BirGün'e Abone Ol