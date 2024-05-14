Edirne ve Tekirdağ merkezli suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne ve Tekirdağ merkezli 2 organize suç örgütüne yönelik 'Mahzen-44' ve 'Mahzen-45' operasyonlarında 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen operasyonlarla iki suç örgütünün çökertildiğini ve 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarında elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Edirne Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi" dedi.

Jandarma ekiplerince Tekirdağ merkezli 4 ilde 'Mahzen-45' operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Elebaşılığını Hakan Uslu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda parada sahtecilik suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; sahte para imal ettikleri ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 3 milyon 200 bin ABD doları değerinde sahte para, 7 adet dolar basma kalıbı, 2 adet para sayma makinesi, 3 adet para kontrol makinesi, 3 adet para ayarlamada kullanılan bilgisayar, fotokopi makinesi, pres transfer makinesi, kırpma makinesi ve para basımında kullanılan matbaa makinesi ele geçirildi."