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Edirne’de 56 bin 616 öğrenci ders başı yaptı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 12:24
  • Giriş: 09.09.2024 12:24
  • Güncelleme: 09.09.2024 12:24
Kaynak: İHA
Edirne’de 56 bin 616 öğrenci ders başı yaptı

Edirne’de yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim öğretim faaliyetinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı. Edirne genelinde 282 okulda toplam 56 bin 616 öğrenci, eğitim öğretim için bugün ders başı yaptı. Okulöncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıflar ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile eğitime başlayacak.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Edirne genelinde 282 okulda toplam 56 bin 616 öğrenci eğitim öğretime devam edeceğini açıkladı.

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