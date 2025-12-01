Edirne’de araç çalıp İstanbul’a kaçan şüpheli, tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde çaldığı hafif ticari araçla İstanbul’a kaçan ve jandarma tarafından yakalanan Afganistan uyruklu H.G.M. (35), tutuklandı.

Olay, 5 Kasım’da, Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. K.G.’ye (31) ait hafif ticari araç park halindeyken çalındı. K.G.’nin şikayeti üzerine jandarma inceleme başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemelerinde aracın İstanbul yönüne doğru gittikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, aracı aynı gece İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde terk edilmiş halde buldu. Araç incelemenin ardından sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, aracı Afganistan uyruklu H.G.M.’nin çaldığını belirledi. Şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

