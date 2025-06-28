Edirne’de araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne Avrupa Otoyolu üzerinde Köşen köyü mevkisinde yaşanan kazada, R.E. idaresindeki 35 BKN 685 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 34 KKR 594 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.