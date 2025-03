Edirne’de baharın gelişi Marteniçka bileklikleriyle kutlandı

Edirne’de baharın gelişi, eski bir Bulgar geleneği olan Marteniçka bileklikleri dağıtılarak kutlandı.

Bulgaristan’da ve Balkan ülkelerinde baharın gelişini müjdelediğine inanılan Baba Marta (Mart Nine) günü Edirne’de de Bulgaristan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, yerel kıyafetler giyerek Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara Marteniçka dağıttı.

Babaannesinden hatıra yerel milli kıyafetlerini giyerek etkinliğe katılan Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, görenlerin ilgisini çekti. Hem turistler hem de Edirneliler kendisiyle fotoğraf çekilerek Marteniçka bilekliği için teşekkür etti.

Yöresel kıyafetli konsolosluk görevlileri de kırmızı beyaz yün ip ya da boncukla yapılmış marteniçka bilekliklerinin dağıtım etkinliğinde yer aldı.

Marteniçka çok eski bir gelenek olduğunu belirten Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, "Traklardan günümüzü kadar ulaşan bir gelenek. Bu gelenek sadece Bulgaristan da değil, Kuzey Yunanistan, Moldova, Romanya’da da baharın müjdecisi olarak kutlanan bir gelenek. Marteniçka takarak, mutluluk, sağlık, bereket dileniyor. Bir leylek görüldüğünde meyve veren bir ağacın dalına bağlayarak dilek dileniyor. Beyaz renk kısmet ve bereketi simgeliyor, kırmızı ise sağlığı simgeliyor. Edirneli vatandaşlara ve komşularımıza sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi.

Vatandaşlardan Şerif Akagündüz, baharın gelişinin özlemle beklediklerini ve bugünlerin müjdeleyici olduğunu belirterek, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Bulgar inanışına göre yapılan etkinlikle beraber, 1 Mart tarihi itibariyle takılmaya başlanan Marteniçka bilekliği leylek görene kadar takılıyor ve sonrasında meyve veren bir ağaca bağlanarak dilek tutuluyor.

Marteniçka nedir?

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak Mart ayının sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir blekliktir. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan’a has bir gelenektir. Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "marteniçka" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler.