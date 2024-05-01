Edirne’de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne’de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne’de otoban E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 39 ACP 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yaralı sürücü O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.