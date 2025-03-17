Edirne’de cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne’de etkili olan gök gürültülü sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.

Edirne’de geçtiğimiz hafta etkili olan güneşli hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi de kısa sürede göle döndü. Bir iş merkezinin önünde mahsur kalan vatandaşların imdadına yine başka bir vatandaş yetişti. Yoldan geçen bir vatandaş, bölgede gördüğü paletle mahsur kalan vatandaşların karşıya geçmelerine destek oldu.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kentte geçtiğimiz hafta 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ani düşüşle 16 dereceye kadar geriledi. Kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.