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Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Edirne’de kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 01.01.2024 20:23
  • Giriş: 01.01.2024 20:23
  • Güncelleme: 01.01.2024 20:23
Kaynak: İHA
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı


Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçesi Hayrabolu Caddesi’nde seyir halindeki 78 ABS 344 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anda kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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