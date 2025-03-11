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Edirne’de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 10:06
  • Giriş: 11.03.2025 10:06
  • Güncelleme: 11.03.2025 10:06
Kaynak: AA
Edirne’de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Edirne’de devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

M.G. idaresindeki 59 KJ 399 plakalı otomobil, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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