Edirne’de devrilen otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı

Edirne’de Havsa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan sürücü ve eşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.B. idaresindeki 59 UB 850 plakalı otomobil, Havsa-Edirne kara yolu Sazlıdere köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak tarlaya uçtu ve devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü K.B. ve yanında bulunan eşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.