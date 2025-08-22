Edirne’de ekmek 15 liradan satılacak

(EDİRNE) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, kentte 220 gram ekmeğin 15 liradan satışının devam edeceğini söyledi. Irmak, "3-5 ay sonra buğday, un fiyatları ne gösterir, yeniden değerlendiririz. Ekmek 15 liradan satılmaya devam edecek. Mahkeme kararından sonra yeni fiyat tespiti yapıldı. 220 gram ekmek 15 lira olarak yeniden onaylandı" dedi.

Geçtiğimiz ay Edirne’de mahkeme, 15 liradan satılan ekmeğin zam kararını iptal etmişti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, kentte 220 gram ekmeğin 15 liradan satışına devam etme kararı aldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Edirne’de ekmeğin kilogramının 68 liradan satışının devam edeceğini, 68 lira fiyatın Türkiye ortalamasının altında bir rakam olduğunu kaydetti. Irmak, şunları söyledi:

"Ekmek ile ilgili bir mahkeme süreci yaşandı. Fiyat tarifesinden sonra bir itiraz komisyonu kurulmuştu. İtiraz komisyonu tarifenin lehine sonuçlandı. Valilik konuyu mahkemeye taşıdı ve fiyat tarifesi iptal edildi. Ancak sayın valimiz ile yaptığımız görüşmede, aradan epey bir zaman da geçti. Yeniden fiyat tarifesi oluşturduk ve dünkü meclisimizden o fiyat tarifesi geçti. Ekmek 220 gram 15 lira olarak devam edecek. Ekmeğin kilosu 68 lira. Bir çok ilde ekmeğin kilosu 75 liradan tarifeler verildi. Biz eski tarifeden uygulamaya devam ediyoruz. Bir kilogram ekmeğin fiyatı Edirne ilinde 68 lira. Türkiye ortalamasının altında bir rakamla devam ediyoruz. 3-5 ay sonra buğday, un fiyatları ne gösterir, yeniden değerlendiririz. Yılbaşından beri süre geldiği gibi ekmek 15 liradan satılmaya devam edecek. Mahkeme kararından sonra yeni fiyat tespiti yapıldı. 220 gram ekmek 15 lira olarak yeniden onaylandı. 2 defa Ticaret Bakanlığımıza gitti, yazı geldi. Zaten valilik ile koordineli bu işi yaptık. Esnaf odasının da bilgisi var bu konudan. Hem esnaf odasına hem bize bağlı fırınlar ekmeğin kilosunu 68 liradan satışa devam etmekteler."