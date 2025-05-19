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Edirne’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Ajans Haberleri
  • 19.05.2025 10:02
  • Giriş: 19.05.2025 10:02
  • Güncelleme: 19.05.2025 10:02
Kaynak: İHA
Edirne’de Galatasaray’ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Süper Lig’in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da taraftarlar maç bitiminde Edirne’de cadde, sokak ve meydanlara akın etti. Binlerce taraftar, meşale ve bayraklarla kutlama yaptı.
Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Zübeyde Hanım Caddesi’nden yürüyerek Saraçlar Caddesi’ne akın etti. Binlerce taraftar meşale yakarak Galatasaray bayraklarıyla kutlama yaptı.

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