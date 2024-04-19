Edirne’de iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde kumar oynarken polis tarafından yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığını belirledi. İş yerinde yapılan denetimde 6 kişi kumar oynarken yakalandı.

Aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira nakit para, 2 deste iskambil kağıdı ve 30 okey taşı ele geçirildi.

Kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi C.A. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.